Für Cheftrainer Thomas Wörle ist es am Samstag die erste Partie in Bahlingen. „Noch nie“ hat er dort gespielt oder gecoacht, für den SSV Ulm 1846 Fußball ist es das vierte Aufeinandertreffen mit dem Bahlinger SC in der Regionalliga Südwest. Die drei in dieser Klasse gespielten Partien konnt...