Die Mama war mächtig stolz. Familie Allgeier saß am Samstag mit ihren Ulm-Trikots auf der Haupttribüne des Donaustadions. Mutter, Oma und Schwester reisten am Samstag extra aus dem badischen Achern nach Ulm. Der Trip lohnte sich. Ihr Bastian wurde in der Partie des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Ast...