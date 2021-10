In Cedric Guarinos Leben hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Dass der Linksverteidiger im Sommer innerhalb der Regionalliga von der TSG Balingen zum SSV Ulm 1846 Fußball wechselte, ist fast schon die geringste Veränderung. Im September hat Guarino sein Studium in Nürtingen beendet ...