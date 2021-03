Eine eminent wichtige Begegnung steht Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball an diesem Dienstag (19 Uhr) bevor. Sollte dem Team von Trainer Holger Bachthaler im Nachholspiel beim Tabellenfünften FSV Frankfurt, der Corona-bedingt mit einigen Spielen im Rückstand ist, der vierte Sieg in Folge gelingen, würden sich die Spatzen bis auf drei Zähler an Spitzenreiter SC Freiburg II heranpirschen. Verlören die Ulmer, könnten sie von Platz drei auf Rang vier abrutschen.

Drei Kapitäne von Bord

Dass ausgerechnet jetzt die Kapitäne nicht an Bord sind, kommt den Spatzen mehr als ungelegen. Florian Krebs, der eigentliche Mann mit der Binde, hat seit dem 31. Oktober kein Punktspiel mehr bestritten und konnte wegen Rückenproblemen in den vergangenen beiden Wochen auch nicht trainieren. Jo Reichert, der Krebs in 26 Regionalligaspielen als Kapitän vertrat, fällt ebenso wegen einer Gelbsperre aus wie Vinko Sapina, der beim 3:1 gegen Mainz 05 II eine Halbzeit lang die Binde trug, als Reichert verletzt ausgewechselt werden musste. In Frankfurt fällt nun Lennart Stoll die Ehre zu, den SSV 46 aufs Feld führen zu dürfen.

Wer schießt gegebenenfalls Elfmeter?

Zudem muss sich Spatzen-Trainer Bachthaler einen neuen Elfmeterschützen aussuchen, sollten die Ulmer im Stadion am Bornheimer Hang in Frankfurt einen Strafstoß zugesprochen bekommen. Jo Reichert, der von Michael Heilig ersetzt wird, hat in dieser Saison all seine acht Elfer verwandelt. Wer der neue Schütze sein wird, wollte der Trainer im Vorfeld nicht verraten.

„Die Frankfurter haben einen guten Mix aus fußballerisch starken und körperlich-aggressiven Spielern. Beide Mannschaften werden viel in diese Begegnung investieren. Wir sind auf einem guten Weg, die Mannschaft macht einen stabilen Eindruck. Wir wollen versuchen, den Gegner möglichst weit weg von unserem Tor zu halten“, sagt Bachthaler vor dem Regionalliga-Hit.

Gute Bilanz gegen FSV Frankfurt

Mut macht den Ulmern die Statistik. Seit 1994 hat der SSV 46 keines der acht Spiele gegen den FSV verloren (sechs Siege, zwei Unentschieden). In der vergangenen Saison gelang den Ulmern ein starkes 2:0 am Bornheimer Hang.