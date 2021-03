Rainer Scharinger war am Samstag zu Gast im Kaiserstuhlstadion des Bahlinger SC. Der ehemalige Bundesliga-Profi des SSV Ulm 1846 sprach nach der Partie mit der SÜDWEST PRESSE über die Vorstellung der Ulmer Regionalliga-Truppe und seine Erinnerungen an seine eigene Zeit in Ulm. © Foto: Montage SWP/Fotos: Eibner (2), Müssig (2)