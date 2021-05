Am kommenden Mittwoch (14 Uhr) das Gastspiel beim souveränen Regionalliga-Tabellenführer SC Freiburg II, am darauffolgenden Samstag (14 Uhr) das WFV-Pokalfinale in Stuttgart gegen die TSG Balingen – dem SSV Ulm 1846 Fußball stehen in der nächsten Woche reizvolle Aufgaben bevor.

Noch kein Spat...