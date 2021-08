Im württembergischen Fußballpokal lässt der SSV Ulm 1846 nichts anbrennen. In der dritten WFV-Pokalrunde setzten sich die Spatzen am Sonntag beim Verbandsligisten VfB Friedrichshafen ungefährdet mit 6:0 (5:0) durch. In der Runde zuvor hatte es ein 8:0 beim Landesligisten SV Mietingen gegeben, in Durchgang eins vor einer Woche gar ein 11:1 beim TSV Nusplingen (ebenfalls Landesliga, Staffel IV). Der gestrige Erfolg war der 26. in Serie in diese...