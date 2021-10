Zeit, dass sich was dreht – so heißt das Motto bei den Bundesliga-A-Junioren des SSV Ulm 1846 Fußball vor dem Heimspiel am Sonntag (11 Uhr/Platz beim Halo) gegen den KSV Hessen Kassel. Denn den beiden Siegen zum Saisonauftakt, dem 1:0-Achtungserfolg gegen den FC Bayern und dem 2:1 gegen den 1. F...