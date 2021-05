3:1-Sieg bei Schott Mainz, ein Torjäger, der zeigte, dass er es immer noch kann – der SSV Ulm 46 Fußball kann voller Selbstvertrauen in die wichtige nächste Woche mit dem Regionalliga-Spitzenspiel beim SC Freiburg II und dem württembergischen Pokalfinale gehen. Nach Vinko Sapina und Albano Gashi wird ein weiterer Spieler, der in Mainz in der Startformation stand, die Ulmer verlassen.