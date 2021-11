Was bis zum Samstag noch keinem Regionalligisten in dieser Saison gelungen ist, das schaffte der SSV Ulm 1846: einen Auswärtssieg auf dem Haarwasen. Der souveräne 3:0-Erfolg stand bereits in der ersten Halbzeit fest. Die Spatzen sind damit auswärts in dieser Saison weiterhin ungeschlagen – und ...