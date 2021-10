Was der SSV Ulm 1846 Fußball am vergangenen Freitag bei der 1:2-Heimniederlage gegen die TSG Balingen versäumt hatte, das holte er am Dienstagabend mit dem 2:1-Auswärtssieg im Derby beim VfR Aalen nach: Er kletterte zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga. Und kö...