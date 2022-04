„Die haben uns am Freitag geärgert, wir sie am Samstag“ – so beschreibt Markus Thiele, Geschäftsführer des SSV Ulm 1846 Fußball, den Zweikampf um den Titel in der Regionalliga Südwest. Einen Tag nach dem Elversberger 2:0 bei Sonnenhof Großaspach zogen die Spatzen ebenfalls mit einem 2:0 ...