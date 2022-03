Jubel bei den mittlerweile seit sieben Punktspielen ungeschlagenen Fußballern des SSV Ulm 1846. Dank des 1:0-Heimsiegs gegen Astoria Walldorf zogen die Spatzen in der Regionalliga-Tabelle an Kickers Offenbach und am TSV Steinbach Haiger vorbei auf Platz zwei und untermauerten damit zwei Punkte hint...