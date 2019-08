Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Die Ulmer Spatzen sind erfolgreich in die dritte Runde des WVF-Pokals eingestiegen: Der Titelverteidiger SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt beim VfB Bösingen mit 0:4.

Nach 30 Minuten schießt Felix Higl die Ulmer in Führung. Mehr Ballbesitz und deutlich mehr Chancen für das Team von Holger Bachthaler. Doch es dauert bis zur Mitte der zweiten Halbzeit, bis David Braig die Führung durch seinen Treffer in der 71. Minute ausbaut. Das 0:3 erfolgt dann sieben Minuten später durch Lukas Hoffmann. Haris Hyseni macht den Sieg mit seinem Treffer in der Nachspielzeit perfekt. Die faire Partie endet mit 0:4.

