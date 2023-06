Der SSV Ulm 1846 Fußball hat den Vertrag von Cheftrainer Thomas Wörle bis 2025 verlängert. Damit gehe die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Aufstiegstrainer weiter, verkündet der Verein. Thomas Wörle ist seit 2021 Cheftrainer des SSV Ulm 1846 Fußball. In seiner ersten Saison erreichte er mit seinem Team Platz zwei in der Regionalliga Südwest. Trotz eines anschließend großen Umbruchs im Kader gelang es ihm, schnell wieder eine Einheit zu formen und die Liga über nahezu die gesamte Saison anzuführen. Am Ende gelang die Meisterschaft und der Aufstieg in die 3. Liga.

Zunächst war der Aufstieg im Blickpunkt

Im Schnitt holte Wörle in den letzten beiden Jahren 2,12 Punkte pro Spiel in der Regionalliga. Während der vergangenen Wochen haben sich die Verantwortlichen der Spatzen und Thomas Wörle darauf verständigt, die Gespräche zunächst ruhen zu lassen und alles dem sportlichen Ziel unterzuordnen. Nach dem Aufstieg wurden die vertrauensvollen Gespräche wieder aufgenommen und nun zum Abschluss gebracht.

Knauer bleibt ebenfalls zwei weitere Jahre

Auch der Vertrag mit Co-Trainer Maximilian Knauer wurde um zwei Jahre verlängert. Geschäftsführer Markus Thiele: „Wir sind sehr froh, dass wir den Vertrag mit Thomas Wörle verlängern konnten und die gemeinsame Zusammenarbeit fortsetzen können. Die vergangenen beiden Jahre haben gezeigt, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Wir fühlen uns bestätigt, vor zwei Jahren eine mutige Entscheidung getroffen zu haben.Sowohl sportlich als auch menschlich sind wir von Tom absolut überzeugt, er hat einen sehr großen Anteil am Erfolg unseres Vereins. Außerdem freuen wir uns, dass auch Max Knauer weiter Teil des Trainerteams bleiben wird.“

Der Trainer selbst bedankte sich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen: „Ich freue mich sehr, auch in den kommenden zwei Jahren Teil dieses besonderen Traditionsvereins sein zu dürfen. Mit dem Aufstieg in die 3. Liga warten die nächsten großen Herausforderungen auf uns, die wir bodenständig, aber ambitioniert und vor allem gemeinsam im Team angehen werden.“ Er blicke mit großer Vorfreude und hochmotiviert auf die neue Saison, speziell auf die Spiele im Donaustadion „vor unseren großartigen Fans“, sagt Wörle.