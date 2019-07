Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Die neue Saison startet für den SSV Ulm 1846 Fußball mit einer Niederlage.

In der Regionalliga Südwest ist der SSV Ulm 1846 Fußball am Montagabend in die neue Saison gestartet. Die Ulmer Spatzen unterlagen Gastgeber Kickers Offenbach mit 0:2. Zwei Tore zu denkbar ungünstigen Zeitpunkten besiegelten die Niederlage. Am kommenden Samstag geht es gegen Tabellenführer SV Elversberg.

Im Liveticker kannst du alle Höhepunkte des heutigen Spiels noch einmal nachlesen: