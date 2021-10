Der Erfolg hängt an den grauen Wänden. In Lila, Grün, Rot und in Schwarz-Weiß. Jedes Trikot, das dort im Bilderrahmen und hinter Glas angebracht ist, hat seine eigene Geschichte. Mit jedem erklärt sich ein Stück Ulmer Vergangenheit. „Wir haben ihn damals aus Bad Saulgau hergelotst“, sagt D...