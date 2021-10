Auf dem Trainingsplatz: Can Ünal ist als Cheftrainer verantwortlich für die U15. Wenn er selbst nicht coacht, schaut er die Spiele der anderen Nachwuchsmannschaften des SSV Ulm 1846 Fußball oder der Profis an: „Ich will soviel mitnehmen, wie möglich.“ © Foto: Lars Schwerdtfeger