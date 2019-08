Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

In der ersten Halbzeit sah alles nach einem Spiel auf Augenhöhe aus. Doch dann gerieten die Spatzen in der zweiten Hälfte ins Straucheln: Am zweiten Spieltag der Regionalliga Südwest hat der SSV Ulm 1846 Fußball gegen die SV Elversberg vor heimischer Kulisse mit 1:2 verloren.

Nachdem der Gegner in der 65. Minute in Führung ging, konnten die Spatzen wenig später durch das erste Saisontor von Burak Coban ausgleichen. Doch so richtig fanden sie danach nicht mehr ins Spiel. Nach dem 1:2 in der 81. Minute ging nichts mehr - und der SSV Ulm 1846 Fußball kassiert die zweite Niederlage im zweiten Spiel der Saison.

