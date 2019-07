Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Die Titelfavoriten der Fußball-Regionalliga Südwest haben zum Saisonauftakt schon mal vorgelegt. Der 1. FC Saarbrücken, Titelanwärter Nummer eins, setzte sich in Pirmasens ungefährdet mit 3:1 durch. Der SV Elversberg machte beim 7:1 gegen den FC Gießen mit dem Aufsteiger wenig Federlesen, der TSV Steinbach Haiger gewann gegen den FSV Mainz 05 II nach Anlaufschwierigkeiten letztlich noch klar mit 3:0. Lediglich der FC Homburg, der ebenfalls als Meisteranwärter gehandelt wird, schwächelte zum Auftakt. Er musste sich vor eigenem Publikum Neuling Bayern Alzenau mit 1:2 geschlagen geben.

Holger Bachthaler und die Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball haben die Resultate des Wochenendes mit Interesse zur Kenntnis genommen. „Aber für uns hat das keine Relevanz. Wir konzentrieren uns auf uns und unser Spiel“, sagt der Ulmer Trainer vor der Spitzenbegegnung an diesem Montag (20.15 Uhr/Sport1) bei den Offenbacher Kickers. Beide hatten sich in der vergangenen Saison, welche die Hessen auf Platz fünf direkt vor den Spatzen abgeschlossen hatten, ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, wollen sich in der neuen Runde noch weiter nach oben orientieren und zählen mit zum Favoritenkreis.

Die Spatzen haben sich bereits am Sonntagnachmittag auf die Reise an den Bieberer Berg gemacht, um dort ausgeruht antreten zu können. Nicht mit an Bord des Mannschaftsbusses war aufgrund muskulärer Probleme Nicolas Jann, der eine gute Vorbereitung absolviert hatte und drauf und dran war, sich einen Stammplatz in der linken Abwehrreihe zu sichern. Auch Innenverteidiger Lukas Hoffmann (Kniebeschwerden) kann nicht mitmachen. Dazu fallen, wie berichtet, die beiden Top-Stürmer Haris Hyseni und Steffen Kienle aus.

In der vergangenen Saison hatten sich die Ulmer am Bieberer Berg nach einer ordentlichen ersten Halbzeit unter Wert hoch mit 0:3 geschlagen geben müssen, dafür aber zu Beginn der Saison 2018/19 das Hinspiel im Donaustadion durch Treffer von Steffen Kienle 2:1 gewonnen.

Die Offenbacher Elf, die vor elf Monaten im Donaustadion aufgelaufen war, hat nur noch wenig mit dem aktuellen OFC-Team zu tun. 13 Spieler haben die Hessen verlassen, 14 sind neu an den Bieberer Berg gekommen. Darunter sind erfahrene Profis wie der 30-jährige Kevin Pezzoni, der für den 1. FC Köln 80 Bundesligaspiele bestritten hat. Aus der zweiten Liga wurden Richard Weil (31/von Absteiger 1. FC Magdeburg), Mejmeddin Daghfous (32/SV Sandhausen) und Andis Shala (30/RW Erfurt) verpflichtet.

Neu bei den Hessen ist auch der bisherige Ulmer Luigi Campagna (29), der Trainer Daniel Steuernagel Tipps über seine ehemaligen Spieler geben kann.

Bei den Ulmern ist der Umbruch nicht so groß ausgefallen. Als einziger Neuzugang wird Thomas Geyer (VfR Aalen) heute sicher in der Startformation stehen, er übernimmt den vakanten Platz von Campagna im defensiven Mittelfeld. Ein Anwärter auf einen offensiven Mittelfeldplatz ist Alessandro Abruscia (Neuzugang von 1860 München). Er hatte bei der mit 8:1 gegen Oberligist SGV Freiberg gewonnenen Generalprobe wegen Problemen an der Patellasehne pausieren müssen, ist am Sonntag aber mit nach Offenbach gereist.

Eine gute Vorbereitung bescheinigt Bachthaler auch Rückkehrer Burak Coban (FV Illertissen). Der offensive Mittelfeldmann ist dann am stärksten, wenn er offensive Freiheiten hat. Sein Einsatz bei den starken Offenbacher Kickers hängt nun davon ab, ob Trainer Bachthaler eine eher offensive oder defensive Spielweise wählt. In der Vorbereitung haben die Ulmer mehrere Spielsysteme getestet.

Bis zuletzt offen gehalten hatte Bachthaler die Reihenfolge im Tor. Hier streiten sich Christian Ortag und David Hundertmark um die Nummer eins. Favorit auf den Platz zwischen den Pfosten ist der ehemalige Stuttgarter-Kickers-Keeper Ortag.