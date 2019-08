Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

In den letzten Minuten wurde das Spiel entschieden: Der SSV Ulm 1846 Fußball unterlag in seinem Auswärtsspiel am Samstag den Gastgebern.

Die weitere Anreise nach Hessen hat sich für den SSV Ulm 1846 Fußball nicht gelohnt: Die Spatzen mussten sich am Samstag bei ihrem Auswärtsspiel gegen den TSV Steinbach Haiger mit 0:1 geschlagen geben.

Während die Ulmer das Spiel in der ersten Halbzeit dominierten, kam der TSV Steinbach Haiger nach der Pause mit viel Wut zurück ins Spiel. Die Spatzen waren zeitweise bemüht, dass ihnen das Spiel nicht aus der Hand gleitet. Nach einem Foul von Lennart Stoll, versenkte Steinbacher Sascha Marquet den Foulelfmeter in der 82. Minute.

Im Liveticker könnt ihr das Spiel nachlesen:

Ein ausführlicher Spielbericht folgt in Kürze.

