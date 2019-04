Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Nach einer spannenden zweiten Halbzeit trennten sich der SSV Ulm 1846 Fußball und der FSV Frankfurt am Samstag mit einem Unentschieden. Die Partie endete mit einem 2:2.

Tore in der 2. Halbzeit

Nach einer eher ereignislosen ersten Halbzeit drückten die beiden Teams in der zweiten Hälfte aufs Gas. Felix Higl schoss in der 55. Minute die Spatzen in Führung, doch Robert Schick glich für die Frankfurter kurze Zeit später aus. Vito Pult brachte die Frankfurter schließlich in Führung. Die Ulmer gaben nochmal alles und versuchten den Ausgleich zu erzielen –, was ihnen in der Nachspielzeit auch gelang: Ardian Morina köpfte die Spatzen zum Ausgleich..

