Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Bei schönstem Wetter gewann am Samstag der SSV Ulm 1846 Fußball sein Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 II im Donaustadion mit 1:0. Über 1.200 Zuschauer verfolgten das Spiel.

Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Spatzen mehrere gute Chancen. Lennart Stoll schoss schließlich in der 44. Minuten sein erstes Saisontor schoss brachte den SSV damit in Führung.

Die gute erste Halbzeit konnte im zweiten Durchgang nicht ganz so fortgeführt werden. Das Spiel war in der Folge etwas zerfahren und keine der beiden Mannschaften konnte wirklich gefährliche Aktionen landen.

Mit dem dem Sieg konnten die Spatzen ihre Heimserie ausbauen. Weiterhin steht Platz sechs mit nun 45 Punkten zu Buche.

