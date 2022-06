Anton Gugelfuß ist seit acht Jahren das Gesicht des Ulmer Fußballs. Gemeinsam mit Thomas Oelmayer hat er in dieser Zeit den Verein wieder aufgebaut, der nach drei Insolvenzen am Boden war. Gugelfuß hat das Vertrauen in der Stadt zurückgewonnen, hat sich um den Profikader gekümmert, sich dem Nac...