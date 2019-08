Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Am Samstag steht das große Schwaben-Derby im Ulmer Donaustadion an: Dann treffen der SSV Ulm 1846 Fußball und der FC Heidenheim aufeinander.

Fans fiebern dem Spiel seit Wochen entgegen: Am Samstag um 18.30 Uhr empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball im DFB-Pokalspiel im Donaustadion den FC Heidenheim. Der Verein von der Donau und der Zweitligist standen sich noch nie in einem so hochklassigen Spiel gegenüber, wie an diesem Wochenende. In unserem Liveticker könnt ihr die Partie mitverfolgen.

Hinweis: Es kann je nach verfügbarer Internetgeschwindigkeit einen Moment dauern, bis der Liveticker erstmals geladen ist. Um die Anzeige im Spielverlauf manuell zu aktualisieren, genügt ein Klick auf das blaue Feld „Aktualisieren“.

