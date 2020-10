Wie einfach Fußball sein kann, zeigten Adrian Beck und Co. gegen den Bahlinger SC. Beim 5:1-Sieg des SSV Ulm 1846 Fußball war nur wenig davon zu sehen, warum sich die Spatzen zuletzt beim Tore schießen so schwer taten. „Mit so einem Spiel kommt das Selbstvertrauen und die Leichtigkeit zurück u...