Seit dem schwer erkämpften 1:0-Heimsieg am Samstag gegen die Offenbacher Kickers ist der SSV Ulm 1846 Fußball Tabellenführer in der Regionalliga Südwest. Die 580 Fans in Donaustadion und die in der Spitze bis zu 5000 Zuseher der Livestream-Übertragung im Youtube-Kanal „Spatzen-TV“ feierten,...