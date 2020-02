Pünktlich zum einsetzenden Schneetreiben begann am Donnerstag das Training. Lukas Hoffmann tanzte mit kurzer Hose aus der Reihe, seine Teamkollegen waren dick eingepackt. Am Donnerstag zeigten sich die SSV-Verantwortlichen trotz vorhergesagtem Schnee- und Regenwetters zuversichtlich, dass das Spiel wie geplant am Samstag um 14 Uhr stattfinden wird. © Foto: Lars Schwerdtfeger