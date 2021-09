Am Ende machte Hans-Peter Behm kurz und schmerzlos. Seine letzte Pressekonferenz als hauptverantwortlicher Stadionsprecher des SSV Ulm 1846 Fußball wendete er sich an die beiden Trainer, Ulms Thomas Wörle und Koblenz’ Heiner Backhaus und an die vor ihm sitzenden Journalisten: „Vielen Dank“, ...