Am Samstag will der SSV Ulm 1846 Fußball seinen Titel in Stuttgart verteidigen. Doch Gegner TSV Essingen hat zwei Spezialisten in seinen Reihen – und nichts zu verlieren.

Sie können – mittlerweile wieder – Pokal, die Fußballer des SSV Ulm 1846. Das haben die Spatzen am Pfingstmontag 2018 bewiesen, als sie durch das 3:0 gegen den TSV Ilshofen erstmals seit 21 Jahren den WFV-Wettbewerb gewannen und mit dem insgesamt achten Titelgewinn in dem seit 1950 ausgespielten Wettbewerb zum württembergischen Rekordsieger avancierten. Die Belohnung folgte im DFB-Pokal, wo es in der ersten Runde gegen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt (2:1) einen bundesweit beachteten Sensationserfolg und im zweiten Durchgang gegen Fortuna Düsseldorf (1:5) kräftige finanzielle Einnahmen gab.

SSV Ulm 1846 Fußball hofft auf Erfolg im WFV-Pokal

„Wir sind nur noch einen Schritt von einem weiteren solchen Highlight entfernt“, brennt Holger Bachthaler auf das nächste Endspiel binnen zwölf Monaten. Gegner am Samstag (14.15 Uhr) im Stuttgarter Gazi-Stadion ist diesmal Verbandsligist TSV Essingen. „Das ist kein normales Spiel, sondern ganz etwas Besonderes“, sagt der Trainer.

Natürlich sind die Ulmer, wie im vergangenen Jahr, als noch Tobias Flitsch die Spatzen trainierte, der große Favorit, natürlich hofft der SSV 46 auch in diesem Jahr auf einen Feiertag. Aber auch die zwei Klassen tiefer spielenden Essinger können Pokal. Auf dem Weg ins Finale räumten die Ostälbler außer den beiden Teams aus dem Bezirk, Türkgücü Ulm (3:1) und TSV Buch (3:2), auch den Drittligisten SG Sonnenhof Großasapach (3:2) und im Halbfinale den ebenfalls klassenhöheren SGV Freiberg (3:2) aus dem Wettbewerb.

Zudem haben die Essinger außer dem weiterhin in Ulm wohnenden früheren Spatzen-Torhüter Jonas Gebauer auch noch Fabian Weiß und Niklas Weißenberger in ihren Reihen. Diese beiden sind ausgesprochene Pokalspezialisten. Beide spielten 2017 bei den damals siebtklassigen Sportfreunden Dorfmerkingen. Die schafften mit einem 3:1 gegen die damals noch drittklassigen Stuttgarter Kickers in deren Gazistadion durch die drei Treffer von Weiß im Finale eine echte Pokalsensation.

Zudem haben die Essinger das Momentum auf ihrer Seite. Während bei den Ulmern zuletzt die Luft raus war – sie haben keines ihrer letzten fünf Regionalligaspiele gewonnen und dabei elf Gegentore kassiert – hat das Team von Bachthalers Kollege Beniamino Molinaro in der Verbandsliga einen Lauf. Nach vier Siegen in Folge (13:3 Tore) ist auch der Oberliga-Aufstieg wieder drin.

SSV Ulm Ohne Krebs, mit „Maskenmann“

„Bei uns hat in den letzten Spielen der Druck gefehlt. Das wird am Samstag ganz anders sein“, gibt sich Bachthaler zuversichtlich. Allerdings muss er morgen wahrscheinlich auf seinen Kapitän verzichten. Innenverteidiger Florian Krebs hat sich beim 4:5 beim TSV Steinbach eine Rückenverletzung zugezogen.

An seine Stelle wird Johannes Reichert rücken. Nach seiner schlimmen Gesichtsverletzung vor gut vier Wochen gegen den SC Freiburg II mit mehreren Brüchen probierte es Reichert in der Schlussphase in Haiger mit einer Gesichtsmaske. „Die Ärzte haben grünes Licht gegeben. Er hatte nur das eine Ziel: Im Pokalfinale dabeizusein“, sagt Bachthaler über seinen „Fußball-verrückten“ Innenverteidiger.

