Wunder gibt’s, anders als im deutschen Schlager, halt nicht immer wieder. Ansonsten wären sie ja auch keines. Und so musste sich der SSV Ulm 1846 Fußball, anders als in den letzten beiden DFB-Pokal-Erstrundenspielen gegen den 1. FC Nürnberg, dem Club an diesem regnerischen Samstag mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

Der Ulmer Regionalligist zeigte gegen den zwei Ligen höher spielenden Zweitligisten eine famose Leistung. Ein Zwei-Klassen-Untersch...