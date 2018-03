Fußball SSV-Coach Flitsch: „Da kommt ein richtiges Brett auf uns zu“

Winfried Vogler

Nach dem erlösenden 2:0 beim Schlusslicht Röchling Völklingen erwarten die Regionalliga-Fußballer des SSV Ulm 1846 nun ein Team der Stunde. Die Spatzen haben morgen (14 Uhr) im Donaustadion den aktuellen Tabellenvierten SC Freiburg II zu Gast. „Der Auswärtssieg sollte uns genügend Selbstvertrauen geben, aber wir können uns nicht darauf ausruhen“, sagt Trainer Tobias Flitsch. Freiburg hat einen Lauf und ist aktuell das Maß aller Dinge. „Da kommt ein richtiges Brett auf uns zu“, lobt der SSV-Coach die Gäste.

Auf den ersten möglichen Abstiegsrang 15 haben die Spatzen nur drei Punkte Abstand. „Ich warne vor Selbstzufriedenheit. Die Situation ist keinesfalls so, dass wir uns aus dem Abstiegskampf verabschiedet haben“, warnt Flitsch. „Wir brauchen noch viele Punkte, wir haben noch sehr schwere Gegner.“ Im Rückblick auf die Partie im Saarland betont Lutz Siebrecht: „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen.“ Zugleich aber mahnt der Sportliche Leiter, dass der Erfolg nur dann wirklich bedeutend sei, „wenn wir jetzt auch nachlegen können“. Die Gäste aus dem Breisgau, die bereits heute anreisen und in einem Hotel in Senden logieren, kommen selbstbewusst nach Ulm.

Das Wichtigste zum Spiel im Überblick:

Serien

Der SSV 46 hat nach fast fünf Monaten am vergangenen Samstag in Völklingen wieder auswärts gewonnen. Zuvor hatte es den letzten Auswärtssieg Ende Oktober bei Wormatia Worms (2:1) gegeben. Das Hinspiel gegen die Saarländer im September vergangenen Jahres hatte der SSV 46 ebenfalls 2:0 gewonnen. Daran hat Trainer Flitsch nur gute Erinnerungen: Nach acht sieglosen Spielen war diese Partie der Beginn einer Serie von neun Spielen ohne Niederlage. Wenn das kein gutes Omen für die restlichen zehn Saisonspiele ist.

Gegner

Der Nachwuchs des SC Freiburg ist Vierter in der Tabelle und hat fünf Punkte Abstand auf die zweitplatzierten Offenbacher Kickers, die allerdings ein Spiel mehr ausgetragen haben. Die Breisgauer sind also auf Kurs in Richtung Aufstiegsrunde zur dritten Liga. Am vergangenen Wochenende hat die Freiburger Zweitvertretung den dritten Sieg in Serie gelandet und ist bereits zum fünften Mal hintereinander ohne Niederlage sowie ohne Gegentor geblieben. Seit exakt 507 Minuten musste die U 23 des badischen Bundesligisten damit keinen Treffer mehr hinnehmen. Erfolgreichste Torschützen der Breisgauer sind Christoph Daferner und Mohamed Dräger mit jeweils acht Treffern.

Personal

Nach seiner Gelbsperre steht Christian Sauter beim SSV 46 wieder für die Anfangsformation zur Verfügung. Das trifft auch für Außenverteidiger Tino Bradara zu, der verletzungsbedingt die Reise nach Völklingen nicht mitgemacht hatte. Ebenfalls voll im Trainingsbetrieb ist mittlerweile Luca Graciotti, während Olcay Kücük erst kommende Woche wieder in den Trainingsbetrieb einsteigt.

Wiedersehen

Entscheidenden Anteil am Freiburger 1:0-Sieg gegen den TSV Steinbach hatte Torschütze Patrick Kammerbauer. Der 21-Jährige trifft morgen auf seinen Zwillingsbruder David, beim SSV 46 zuletzt auf der linken Abwehrseite eingesetzt. Gemeinsam durchliefen beide beim 1. FC Nürnberg die Jugendteams, spielten auch in der Junioren-Nationalmannschaften Seite an Seite, ehe sich ihre Wege trennten. Zum ersten Mal spielen sie gegeneinander. Verzichten muss Flitsch auf den Ex-Freiburger Marcel Schmitt (Schulterfraktur).