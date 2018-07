Fußball SSG Ulm und Croatia mit Kantersiegen

Unterweiler / Jochen Baisch

Die favorisierten Mannschaften melden sich beim 49. Fußball-Turnier um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm gleich am Beginn zu Wort: Schon am Eröffnungstag auf der schönen Sportanlage des SC Unterweiler zeigte die SSG Ulm 99, die zuletzt zweimal in Folge die städtische Trophäe nach Hause nehmen konnte, wo der Bartel den Most holt. Der Bezirksligist demütigte die Veranstalter-Mannschaft vom SC Unterweiler mit einem 8:1-Kantersieg. In diesem Zusammenhang denkt man unwillkürlich an den Fußball-Stadtpokal im Jahre 2004, als die Unterweiler als damaliger Ausrichter bereits in der Vorrunde mit null Toren und null Punkten ausschieden. Das soll aber nicht mehr passieren.

Favoriten geben Ton an

Auch Türkspor Neu-Ulm als Gewinner des Hallenstadtpokals im vergangenen Januar meldete seine Ansprüche an: Die erneut in der Relegation zur Landesliga gescheiterten Türken fertigten PUCD Leoes de Ulm mit 4:0 ab. Nicht ganz so souverän machte es Bezirksligist SV Jungingen, der ebenfalls zum engeren Favoritenkreis gehört: Gegen den fast gleichwertigen A-Kreisligisten FC Birumut Ulm konnte sich die Mannschaft von Trainer Klaus Loser in der Gruppe B nur mit einem ganz späten Treffer von Niklas Ebner mit 3:2 durchsetzen.

In derselben Gruppe fertigte in einem Duell zweier Kreisliga-B-Mannschaften KKS Croatia Ulm den SV Ljilijan Ulm überraschend hoch mit 8:0 ab. Ob die Ulmer Kroaten ebenfalls Titelansprüche anmelden oder ob ihnen ihre Nationalmannschaft mit ihrem Finaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Russland zusätzliche Flügel verliehen hat, ist aktuell nicht auszumachen.

In einem interessanten Duell setzte sich Bezirksligist FC Burlafingen durch zwei Tore von Jonas Löbert gegen den Beinahe-Bezirksligisten TSG Söflingen (Tor: Niklas Nolle) mit 2:1 durch. In derselben Gruppe C besiegte der SV Eggingen im Hochsträß-Duell den TSV Einsingen mit 1:0. Den Treffer hatte in der Schlussminute der einstige Illertisser Torjäger Heiko Ziegler erzielt.

Am Dienstag geht es ab 18 Uhr in Unterweiler mit den Gruppenspielen weiter.