Bernd Pfisterer hat mit der SSG Ulm 99 einen Lauf. Der Aufsteiger in die Fußball-Landesliga steht nach acht Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze. Nur gegen den TSV Buch gab’s ein 1:1-Remis im Bezirksderby. Im Interview spricht der Coach, der seit drei Jahren bei der SSG an der Seitenlinie d...