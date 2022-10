Das Sportgericht des Fußballbezirks Donau/Iller hat den Einspruch von Srbija Ulm gegen die Wertung der Bezirksliga-Partie gegen den TSV Blaubeuren zurückgewiesen. Dennoch erkannte das Gericht an, dass ein klarer Regelverstoß seitens des Schiedsrichters vorliege. In dem Spiel am 18. September, die...