Fußball Sport vor 50 Jahren: Ungeahnter Karrieresprung

Ulm / Wolfgang Scheerer

Erst war es nur ein Aprilscherz. Doch der sollte richtungsweisend werden. Mit dieser Schlagzeile in der SÜDWEST PRESSE fing alles an: „SSV-Mayer soll VfB retten“.

Das war 1967 noch pure Fantasterei. In der dazugehörigen Meldung wurde behauptet: „Hans Mayer soll den VfB Stuttgart vor dem Abstieg retten! Der SSV-Stopper wurde über Nacht vom Bundesligisten für ein Handgeld, über das sich alle Beteiligten ausschweigen, unter Vertrag genommen.“

Sicher, außergewöhnliches Talent hatte dieser Hans Mayer. Das erkannten nicht nur Trainer, Zuschauer und Sportreporter. Mitte April 1968 sollte es für den Drittliga-Kicker tatsächlich ernst werden mit dem beeindruckenden Karrieresprung: Hans Mayer vom SSV Ulm schaffte ihn wirklich. Als die SDZ jetzt den Wechsel des damals 23-Jährigen zum VfB Stuttgart meldete, da war alles Fakt statt Fake.

Mayer würde den SSV zum Saisonende verlassen und künftig für das Team mit dem roten Brust­ring spielen. Nicht etwa die zweite Mannschaft, die wie die Ulmer in der 1. Amateurliga Nordwürttemberg antraten, sondern den Bundesligakader sollte Mayer verstärken. Trainiert wurde der VfB damals von Gunther „Bello“ Baumann, einem gebürtigen Leipziger und ehemaligen Spieler der Stuttgarter Kickers und des 1. FC Nürnberg. Lange Jahre bevor Hansi Müller beim VfB Stuttgart ein Star werden sollte, war Hans Mayer, ebenfalls Hansi genannt, am Ball.

„Der SSV Ulm verliert damit zweifellos seinen besten Spieler, der in der letzten Saison eine Reihe großartiger Partien lieferte“, hieß es in der SDZ. Und weiter: „Mayer zählt zu den besten Mittelläufern der Amateurliga. Er steht auch im Notizbuch von DFB-Trainer Udo Lattek, dem Betreuer der Amateur-Nationalmannschaft.“

Mehrere Einsätze in der württembergischen Auswahl hatte Mayer bereits absolviert. Als „Mittelläufer“ bezeichnete man einen Spieler in der Defensivzentrale. Dass Hansi Mayer nicht nur Qualitäten in der Abwehr hatte, zeigte er gleich nach Bekanntgabe des Wechsels: Am 22. April erzielte er – per Elfmeter und Freistoß – beide Treffer zum Ulmer 2:0-Erfolg beim stark abstiegsgefährdeten SC Geislingen und demonstrierte sein großes Selbstvertrauen.

Ordentlich Muskelkater

Das half ihm auch in Stuttgart. Mayer besaß Durchsetzungsvermögen. „In den ersten Tagen hab ich kaum einen Ball zugespielt bekommen, doch mittlerweile werde ich von allen akzeptiert“, erzählte Mayer der Heimatzeitung nach drei anstrengenden Trainingswochen in Stuttgart.

Zu Beginn gab es auch einige andere Erschwernisse: „Morgens arbeite ich in meiner Firma als Dreher, und jeden Nachmittag fahre ich nach Stuttgart.“

Und wie bekommt einem Amateur das Training unter Profis? Man kann sich Mayer, der heute wieder in Ulm lebt, lächelnd vorstellen, als er antwortet: „Ich habe immer gedacht, ich wäre austrainiert. Aber zu meiner eigenen Überraschung spürte ich zuerst einen ordentlichen Muskelkater. Es wird eben noch erheblich mehr verlangt als in der Amateurliga. Trotzdem glaube ich, dass ich mithalten kann.“ Seinen Lizenzspielervertrag für zunächst zwei Jahre sollte er schließlich am 15. Juli unterschreiben.

Mayer hatte sich keineswegs getäuscht. Er hielt nicht nur mit, sondern absolvierte gleich in seiner ersten Bundesligasaison 27 Spiele, traf einmal ins Tor und half maßgeblich mit, die anfällige Abwehr zu stabilisieren. Am Ende belegte der VfB Tabellenplatz fünf, in der folgenden Saison (21 Einsätze unter dem neuen Trainer Franz Seybold) den siebten Rang. 1970 wechselte Hans Mayer zum VfR Heilbronn in die damalige zweite Liga, die seinerzeit Regionalliga hieß. 1972 spielte er dann noch für die SpVgg Ludwigsburg, damals ebenfalls in der Regionalliga Süd.

Spatzen nur viertklassig

Unvorstellbar war lange Zeit gewesen, dass die ehemaligen Erstliga-Kicker der TSG 46 in der SWP-Berichterstattung deutlich kleiner wegkommen würden als der 1. SSV Ulm 1928. Doch seit August 1966 hatte sich die Gewichtung geändert: Die Fußballer der „Schwimmsportler“ stiegen in die 1. Amateurliga Nordwürttemberg auf, die Spatzen in die 2. Amateurliga ab. Sie waren damit also in einer vergleichbaren sportlichen Situation wie heute: viertklassig.