Es ist heiß in Ulm und der Region, die Temperaturen steigen in diesen Tagen auf über 30 Grad Celsius. Schon der Weg durch die Stadt und an die Donau ist eine Überlegung wert. Trotzdem Sport machen bei Hitze und Sonnenschein? „Na klar“, sagt Dr. Sebastian Schulz, Athletiktrainer der Fußballer...