Fußball-Bezirksliga Spitzenreiter marschieren weiter im Gleichschritt

Ulm / swp

Hin und her ging es beim 3:3 (2:2) zwischen Erbach und dem TSV Langenau in der Fußball-Bezirksliga. Die zweimalige Führung der Gäste durch Roman Krist (6.) und einem Eigentor von Julian Schleich (17.), egalisierten Tim Maier (10./ Foulelfmeter) und Edon Dibrani (35.). Nach der Pause ging Erbach durch Tim Maier (63.) in Front, Louis Heinrich (70.) gelang der Ausgleich. Eine Niederlage für Erbach verhinderte Torhüter Stefan Scholz (76.): Er parierte einen Foulelfmeter von Modou Ceesay.

Türkspor weiter auf Erfolgskurs

In Unterzahl unterlag der FC Blaubeuren gegen Türkspor Neu-Ulm mit 0:1 (0:0). Wegen einer Tätlichkeit war Cemre Onay (27.) des Feldes verwiesen worden. Das goldene Tor der Partie erzielte Adnan Akcan (82.).

Letzte Aktion zur Niederlage

Ebenfalls 0:1 (0:0) unterlag Tiefenbach gegen Thalfingen. Nach vier Minuten sah Keeper Manuel Böck (Ti.) nach einer Notbremse die rote Karte. Das Tor erzielte Luka Jelusic (90.+6) per Foulelfmeter. Nach dem Elfmeterpfiff (88.) hatte der Schiedsrichter die Partie unterbrochen. Als er wieder anpfiff, ließ er nur noch den Strafstoß ausführen.

Acht Tore in Jungingen

Jungingen besiegte Beuren mit 5:3 (3:1). Zur Pause führten die Gastgeber 3:1, Tim Bärtele (4.), Leander Exner (6.) und Florian Ufschlag (45.) trafen für Jungingen, Patrick Sauter für Beuren (20.). nach der Pause ging es munter weiter: Henrik Hülsmann (77.) und Florian Ufschlag (90.) für die Platzherren, Adnan Agirbas (75.) und Johannes Maurer (80.) für Beuren, sorgten für den Endstand.

Drittes Remis für Staig

Wieder nur Unentschieden für Staig beim 1:1 (0:1) gegen Obenhausen. Gegen eine schwache Heimelf machte Claus Jehle (11.) die Gästeführung. Ein Torwartfehler begünstigte den Ausgleich durch Manuel Kohn (65.).

SSG Ulm ungefährdet zum Sieg

Lonsee konnte der SSG Ulm beim 0:2 (0:1) nicht Paroli bieten. Björn Haußer (12.) und Steffen Reichl (71.) schossen die SSG zum Sieg.

Arbeitssieg für Türkgücü

Einen hauchdünnen Erfolg feierte Türkgücü Ulm beim 1:0 (0:0) über Dornstadt. Ein langer Ball von Keeper Aras Ufuk auf Robert Lentini, der verlängerte den Ball per Kopf ins Gehäuse (86.).

Hitzige Gemüter in Burlafingen

Eine emotionsgeladene Partie lieferten Burlafingen und Asselfingen ab. Am Ende behielten die Gastgeber mit 2:1 (2:0) die Oberhand. Per Doppelpack schoss Jonas Löbert (15., 27.) die Burlafinger zur Pausenführung. Max Bollinger (70.) verkürzte per Foulelfmeter und brachte noch mehr Brisanz ins Spiel. In der hektischen Schlussphase flogen dann Markus Goldbach (B./75.) und Blerim Kasolli (A./78.) mit Gelb-Rot sowie Hasan Bizmak (B./90.+2) nach einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz.