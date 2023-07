Gespannt haben die Fans von Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball schon gewartet, jetzt ist der Rahmenspielplan der 3. Liga raus. Zum Auftakt wartet auf die Mannschaft von Thomas Wörle ein Heimspiel. Am Wochenende vom 4., 5. und 6. August startet die 3. Liga - und die Ulmer treffen auf den 1. FC Saarbrücken. Welche Mannschaft das Eröffnungsspiel erhält, steht noch nicht fest. Zum ersten Auswärtsspiel geht es zur SpVgg Unterhaching (19./20. August), die Saison beenden die Ulmer gegen den SC Verl am 18. Mai 2024, ebenfalls mit einem Heimspiel. Der Spielplan in der Übersicht - die zeitgenaue Terminierung der Partien erfolgt noch.

Die Begegnungen des SSV Ulm in der 3. Liga

1. Spieltag, 5./6.08.2023: SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Saarbrücken

13./14.08.2023: DFB-Pokal-Pause

2. Spieltag, 18.-20.08.2023: SpVgg Unterhaching - SSV Ulm 1846 Fußball

3. Spieltag, 22./23.08.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – DSC Arminia Bielefeld

4. Spieltag, 25.-27.08.2023: MSV Duisburg – SSV Ulm 1846 Fußball

5. Spieltag, 01.-03-09.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – VfB Lübeck

6. Spieltag: 15.-17.09.2023: Waldhof Mannheim – SSV Ulm 1846 Fußball

7. Spieltag: 22.-24.09.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – Rot-Weiss Essen

8. Spieltag: 29.09.-01.10.2023: FC Ingolstadt 04 – SSV Ulm 1846 Fußball

9. Spieltag: 03./04.10.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – TSV 1860 München

10. Spieltag: 06.-08.10.2023: SV Sandhausen – SSV Ulm 1846 Fußball

11. Spieltag: 13.-15.10.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – Dynamo Dresden

12. Spieltag: 20.-22.10.2023: FC Erzgebirge Aue – SSV Ulm 1846 Fußball

13. Spieltag: 27.-29.10.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – Hallescher FC

14. Spieltag: 03.-05.11.2023: SC Preußen Münster – SSV Ulm 1846 Fußball

15. Spieltag: 10.-12.11.2023: SSV Jahn Regensburg – SSV Ulm 1846 Fußball

16. Spieltag: 24.-26.11.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – SC Freiburg II

17. Spieltag: 01.-03.12.2023: FC Viktoria Köln – SSV Ulm 1846 Fußball

18. Spieltag: 08.-10.12.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – Borussia Dortmund II

19. Spieltag: 15.-17.12.2023: SC Verl – SSV Ulm 1846 Fußball

20. Spieltag: 19./20.12.2023: 1. FC Saarbrücken – SSV Ulm 1846 Fußball

21. Spieltag: 19.-21.01.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – SpVgg Unterhaching

22. Spieltag: 23./24.01.2024: DSC Arminia Bielefeld – SSV Ulm 1846 Fußball

23. Spieltag: 26.-28.01.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – MSV Duisburg

24. Spieltag: 02.-04.02.2024: VfB Lübeck – SSV Ulm 1846 Fußball

25. Spieltag: 09.-11.02.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – SV Waldhof Mannheim

26. Spieltag: 16.-18.02.2024: Rot-Weiss Essen – SSV Ulm 1846 Fußball

27. Spieltag: 23.-25.02.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – FC Ingolstadt 04

28. Spieltag: 01.-03.03.2024: TSV 1860 München – SSV Ulm 1846 Fußball

29. Spieltag: 08.-10.03.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – SV Sandhausen

30. Spieltag: 15.-17.03.2024: Dynamo Dresden – SSV Ulm 1846 Fußball

31. Spieltag: 30./31.03.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – FC Erzgebirge Aue

32. Spieltag: 05.-07.04.2024: Hallescher FC – SSV Ulm 1846 Fußball

33. Spieltag: 12.-14.04.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – SC Preußen Münster

34. Spieltag: 19.-21.04.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – SSV Jahn Regensburg

35. Spieltag: 26.-28.04.2024: SC Freiburg II – SSV Ulm 1846 Fußball

36. Spieltag: 03.-05.05.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – FC Viktoria Köln

37. Spieltag: 10.-12.05.2024: Borussia Dortmund II – SSV Ulm 1846 Fußball

38. Spieltag: 18.05.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – SC Verl

Die Anstoßzeiten der Saison 2023/24

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilt, sind die grundsätzlichen Anstoßzeiten der Saison 2023/2024 in der 3. Liga geklärt: Der Regelspieltag beinhaltet gemäß des neuen Medienrechte-Vertrags kein Montagsspiel mehr. Nach der Partie am Freitagabend ab 19 Uhr finden weiterhin sechs Spiele samstags statt. Fünf davon werden wie gewohnt um 14 Uhr angepfiffen, ein weiteres Spiel folgt um 16.30 Uhr. Komplettiert wird jeder Wochenendspieltag mit drei Partien am Sonntag. Diese sind für 13.30, 16.30 und 19.30 Uhr angesetzt. An Wochenspieltagen werden dienstags und mittwochs jeweils fünf Spiele ausgetragen (alle ab 19 Uhr).