Fußball Spatzen: Hindernisse auf dem Weg

Ulm/Kassel / Gerold Knehr

Umständlich, nervenaufreibend, wenig zielführend – so verlief die Heimreise des SSV Ulm 1846 Fußball nach der 0:2-Niederlage beim KSV Hessen Kassel. Wegen eines gesperrten Tunnels auf der A 7 musste der Bus streckenweise über die Dörfer fahren und wurde zudem von einem Schwertransporter aufgehalten, der sich langsam um die Kreisverkehre bewegte und nicht überholt werden konnte. Erst um 3 Uhr waren einige Spieler und Trainer Tobias Flitsch endlich zu Hause.

Warum wir das berichten? Weil das Spiel der Spatzen zuvor ganz ähnlich verlaufen war wie die Heimreise. Die SSV-Akteure, diesmal angeführt von den engagierten Christian Sauter und Marcel Schmidts, spulten viele Kilometer herunter. Doch zielführend war ihr Spiel nicht. Nur selten kamen die Ulmer zu gefährlichen Aktionen im Strafraum, wo David Braig und Thomas Rathgeber kaum Gefahr ausstrahlten. Anders Schlusslicht Kassel, das häufiger den direkten Weg zum Tor fand und am Mittwoch aggressiver und besser war als die Ulmer.

Unangenehm in Erinnerung behalten wird die Begegnung vor allem Winterneuzugang Marcel Schmitt. Er zog sich, wie sich nach der Rückkehr herausstellte, eine Fraktur des Schlüsselbeins zu und muss operiert werden. Angeschlagen sind auch der diesmal schwache Tino Bradara (Sehnenentzündung im Sprunggelenk) und Johannes Reichert (Schienbeinverletzung).

Die lange Rückfahrt im Bus nutzte Trainer Tobias Flitsch zur Analyse und zu Einzelgesprächen. Denn heute Mittag machen sich die Spatzen bereits wieder auf zum nächsten Auswärtsspiel morgen, Samstag (14 Uhr, Hermann-Neuberger-Stadion) beim Tabellen-18. Röchling Völklingen. „Wir müssen den Abstiegskampf annehmen und gewinnen, egal wie“, sagt der Ulmer Coach. Bei diesem Unterfangen muss er auf Christian Sauter (Gelbsperre) verzichten. Dafür kehren mit Alper Bagceci und Luigi Campagna die beiden in Kassel aus diesem Grund fehlenden Spieler wieder zurück. Vor allem der „aggressive Anführer“ Bagceci war in Kassel schmerzlich vermisst worden. An ihm sollen sich seine geknickten Mitspieler morgen wieder aufrichten.