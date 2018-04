Fußball Spatzen zwischen Pokalfieber und Regionalliga

Ulm / Winfried Vogler

Raus aus der Pokalfeier, rein in den Ligaalltag. Auf den Finaleinzug unter der Woche folgt am heutigen Samstag (14 Uhr) im Donaustadion die TuS Koblenz. „Regionalliga, das ist unser Alltag“, sagt Trainer Tobias Flitsch und fordert von seinen Mannen trotz der Pokaleuphorie die richtige Einstellung. Es dauerte, bis die Mannschaft am Mittwochabend so richtig in Partylaune kam. In Freiberg verhielten sich die Spieler nach dem 2:1-Sieg gegen den Oberligisten erst noch etwas verhalten. Die Begeisterung nahm aber zu, als die Fans mit Jubelgesängen auf den Platz stürmten und stieg, als der 2:0-Sieg des TSV Ilshofen im anderen Halbfinale gegen den Drittligisten Sonnenhof Großaspach verkündet wurde.

Der Verlauf der spontanen Feierlichkeiten war durchaus ein Abbild der bisherigen Saison: Auch da hat der SSV 46 verhalten begonnen und sich im Laufe der letzten Monate rasant gesteigert. Noch lange nach dem Abpfiff tanzten die Anhänger und feierten, als habe der SSV 46 bereits den WFV-Pokal gewonnen und nicht nur das Finale am 21. Mai erreicht. Der zweifache Torschütze David Braig sprach von „einem geilen Abend. Aber der Hunger ist noch größer geworden, die Gier ist da. Besonders ist es erst, wenn man den Cup holt. Wir wollten unbedingt ins Finale. Das ist ein tolles Erlebnis.“

Sechsstellige Summe winkt

Der Traum vom DFB-Pokal lebt. Nach zehn vergeblichen Anläufen haben die Spatzen endlich mal wieder das WFV-Pokalfinale erreicht – zum insgesamt 14. Mal. Der letzte Pokalsieg gelang im Jahr 1997 mit 1:0 gegen den VfL Kirchheim. Der Sieger des Finales tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals an und erhält 115 000 Euro. 20 000 Euro sind mit der Endspielteilnahme bereits sicher. Auf Grund der Historie haben die Verantwortlichen freilich im Etat keine Einnahmen aus dem Pokal geplant. Das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (12. Mai) wird also nicht das letzte Spiel von Trainer Flitsch sein, dessen Dienstverhältnis zum Saisonschluss endet. Mit dem Pokalsieg soll eine erfolgreiche Zeit in Ulm in der Erinnerung bleiben.

Doch zurück in den Ligaalltag: Im drittletzten Regionalligaspiel ist heute die TuS Koblenz zu Gast. „Ein Gegner der großen Druck hat, bei uns geht es um nichts mehr“, stellt Trainer Flitsch fest. „Mit Leidenschaft und Spaß wollen wir auftreten und unsere Heimserie ausbauen.“ Zum Abschluss der Englischen Woche stehen gegen den abstiegsgefährdeten Tabellen-17. bis auf Johannes Reichert (Belastung) und Steffen Kienle (Oberschenkel) alle Akteure zur Verfügung.

Interessante Personalie

Ein erster möglicher Neuzugang für die neue Saison könnte Lennart Stoll von Preußen Münster sein. Die SSV-Verantwortlichen haben die Fühler nach dem drittligaerfahrenen Rechtsverteidiger (17 Ligaeinsätze) ausgestreckt. Der 21-Jährige hat seinen Klub um Auflösung des bis 2019 laufenden Vertrags gebeten und will ein Medizinstudium in Ulm beginnen.