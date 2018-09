SSV Ulm 1846 Fußball Spatzen verpflichten Albano Gashi

Ulm / swp

Verstärkung für den SSV Ulm 1846 Fußball: Mit der Verpflichtung von Albano Gashi reagiert der Verein auf den Abgang von Luis Grassow.

Noch bis zum Sommer war Albano Gashi für den FC Ingolstadt II aktiv, jetzt steht er für die Spatzen auf dem Platz. Mit der Neuverpflichtung des 23-jährigen Mittelfeldspielers reagiert der SSV Ulm 1846 Fußball auf den Abgang von Luis Grassow, der den Verein zu Beginn der Saison auf eigenen Wunsch wieder verlassen hat.

Der 1,80 Meter große Gashi, der im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt, hatten in den vergangenen sechs Jahren 103 Spiele in der Regionalliga Bayern bestritten und war ein Führungsspieler in der U23 des FC Ingolstadt.

„Wir freuen uns, dass wir Albano verpflichten konnten. Bereits vor der Runde hatten wir Kontakt zu ihm und hätten ihn gerne unter Vertrag genommen. Er hat in den letzten Tagen bei uns mittrainiert und einen guten Eindruck hinterlassen, ich bin überzeugt davon, dass er uns auf lange Sicht weiterhelfen wird“, so Cheftrainer Holger Bachthaler zu der Verpflichtung.

Auch Gashi selbst freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich wurde von der Mannschaft und den Verantwortlichen super aufgenommen, ich brenne darauf, hier in Ulm den nächsten Schritt zu machen und gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Saison zu spielen“.

Das könnte dich auch interessieren: