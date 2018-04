WFV-Pokal Spatzen-Trainer Flitsch will mehr: „Unser Ziel ist das Finale“

Ulm / wfv

Vom Außenseiter zum Favoriten: Wenn die Fußballer des SSV Ulm 1846 Fußball heute Abend ab 17.30 Uhr beim SGV Freiberg um den Einzug ins Endspiel des WFV-Pokals spielen, hat sich innerhalb von nur zwei Wochen die Ausgangslage für die Ulmer deutlich geändert. Gegen den VfR Aalen im Viertelfinale noch der David, gelten die Spatzen beim heutigen Halbfinale im Wasenstadion am Neckar als Goliath. Das muss die Mannschaft von Trainer Tobias Flitsch erst einmal ohne Spannungsabfall bewältigen.

Folglich warnt der SSV-Coach vor dem Duell beim Oberligisten: „Man darf nicht denken, dass man gegen Freiberg keine 100 Prozent geben muss“, sagte Flitsch. Trotz der 1:3-Niederlage im ersten Spiel nach Bekanntwerden seines Abschieds zuletzt in Walldorf kämpft sein Team keineswegs mit aufkommenden Selbstzweifeln.

Für den SSV-Coach ist der feststehende Klassenerhalt indes nicht genug, jetzt soll auch der WFV-Cup her. „Wir haben fünf Runden überstanden, unser Ziel ist das Finale“, sagt Flitsch. Während er in Walldorf noch sieben Spieler geschont hatte, „werden wir komplett und mit frischen Spielern auflaufen“, versprach er. Im Tor steht mit Kevin Birk der Elfmeterkiller im Duell mit Aalen. Den Ernst der Partie beim Tabellendritten der Oberliga nimmt, der inzwischen einen Lizenzantrag für die Regionalliga gestellt hat, unterstrich Flitsch wie folgt: „Wir haben den Gegner im letzten Oberliga-Spiel beobachtet und uns liegen einige Videos vor.“

Tribüne ohne Sitzschalen

Ein Hauptaugenmerk ist auf den Freiberger Torjäger Marcel Sökler (27 Ligatore) gerichtet, auf den auch im Pokal Verlass ist. Mit seinem Doppelpack zum 2:0 bei Landesligist SV Ebersbach schoss er den SGV ins Halbfinale.

Der Wunsch von Freibergs Präsident Emir Cerkez wurde mit einem Heimspiel gegen Ulm erfüllt. Die Tribüne im Freiberger Wasenstadion ist nach der Demontage von beanstandeten Schalensitzen, zumindest im Block A und C wieder eingeschränkt nutzbar. Allerdings besteht eine Sitzmöglichkeit nur auf dem nackten Beton. Sitzkissen werden am Stadioneingang in begrenzter Anzahl ausgegeben. Der Tipp an alle Zuschauer: „Bringen Sie sicherheitshalber ihre Sitzunterlage von zu Hause mit.“