Fußball Spatzen streichen Reservemannschaft

Detlef Groninger

Die Spatzen hatten es schon von den Dächern gepfiffen. Nun verkündet es Sportvorstand Anton Gugelfuß offiziell: Der SSV Ulm 1846 Fußball meldet am Saisonende seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb in der Bezirksliga ab. „In den letzten Jahren war der Sprung der Spieler von der U 23 in die Regionalliga zu groß. Unsere Entscheidung ist der jetzigen Entwicklung auch durch die Nachwuchsleistungszentren geschuldet. Spieler, die wirklich die Chance beim Schopf packen können, haben sich schon im Alter von 17, 18 oder 19 Jahren herauskristallisiert“, betont Gugelfuß. Deswegen sollen nun die frei werdenden finanziellen Mittel und Trainingskapazitäten für die Neuanmeldung einer U 18 am Spielbetrieb verwendet werden. Die U 19 spielt bekanntlich in der Oberliga.

Herren-Bezirksligatrainer Harald Plail übernimmt in der neuen Saison den Ligakontrahenten TSV Erbach. Er tritt die Nachfolge von Rafael da Silva an, der beim TSV Blaustein anheuert. Plail trifft in Erbach auf die Spieler Dennis Kirsch, Mathias Brinsa und Robert Wozniak, die er schon als Junioren trainiert hat. Bezirksligarivale TSV Langenau baut übrigens auch in der kommenden Spielzeit auf Trainer Alexander Wagner.

Durch den Rückzug steht die zweite Spatzen-Garnitur als erster Bezirksliga-Absteiger fest. Somit würde bei einem Klassenerhalt der beiden Landesligavertreter TSV Buch und TSV Blaustein nur das Schlusslicht aus der Bezirksliga eine Etage tiefer müssen, und der 15. bestreitet die Relegation um den Klassenerhalt.