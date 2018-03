SSV Ulm 1846 Fußball  Spatzen mit weiterem Test gegen Illertissen

gek

Mit zwei Testspielen überbrückt Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball die momentane Zwangspause und das spielfreie Wochenende. Der erste Anlauf beim Oberligisten Göppinger SV ging daneben. Die Schützlinge von Trainer Tobias Flitsch, die in einer ungewohnten 4-1-4-1-Formation antraten, ließen sich zweimal auskontern und mussten eine 2:3-Niederlage einstecken. Ardian Morina per Foulelfmeter und Steffen Kienle erzielten die Treffer für die Spatzen, die nach vorangegangenem Training in Ulm mit 15 Spielern nach Göppingen gefahren waren. Christian Sauter vergab einen weiteren Strafstoß.

Heute (18.30 Uhr) wollen es die Ulmer mit verändertem Personal beim Landesligisten SV Ebersbach/Fils besser machen – wieder auf Kunstrasen. An ein Spiel auf natürlichem Geläuf ist derzeit nicht zu denken. Ob die nächsten Punktspiele am 3. März beim KSV Hessen Kassel und das Nachhol-Heimspiel gegen den TSV Steinbach, das auf Mittwoch, 7. März (18.30 Uhr) terminiert wurde, stattfinden können, ist wegen des Schnees und der aufgrund der angekündigten längeren Kälteperiode zu erwartenden vereisten Rasenflächen fraglich. Deshalb ist Improvisation angesagt. Am Dienstag (18 Uhr) geht es in einem kurzfristig vereinbarten weiteren Test auf dem geräumten Kunstrasen bei der Jahnhalle gegen den FV Illertissen. Der stimmt sich damit auf den Heimspiel-Hit am 3. März gegen den TSV 1860 München ein.