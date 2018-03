Fußball Spatzen mit neuem Finanzvorstand

Ulm / Gerold Knehr

Beim SSV Ulm 1846 Fußball tut sich einiges. Alexander Schöllhorn ist neuer Finanzvorstand. Die Lizenzspielerabteilung soll in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert werden.

Auf dem Rasen ist der SSV Ulm 1846 Fußball derzeit darum bemüht, den Abstieg aus der Regionalliga zu vermeiden. Drei Punkte im ersten Heimspiel des Jahres 2018 gegen den TSV Steinbach kämen dem Tabellen-13. am Samstag (14 Uhr, Donaustadion) mehr als gelegen. Zumal hinter den Kulissen weichenstellende Dinge geplant sind. Doch die wären im Falles des Abstiegs Makulatur.

Ginge es nach Fußball-Sportvorstand Anton Gugelfuß, würde er am liebsten schon morgen mit dem Bau des fertig geplanten Umkleide- und Bürogebaudes an der Gänswiese beginnen. Das Drei-Millionen-Euro-Vorhaben, das gemeinsam mit dem SSV Ulm 1846 durchgeführt wird, soll ein wichtiger Baustein im Bemühen um ein Nachwuchs-Leistungszentrum (NLZ) sein, das in Ulm entstehen und alle DFB-Anforderungen erfüllen soll. Wenn’s gut läuft, können die Bauarbeiten im Frühjahr beginnen. Am 9. März wird eine Spatzen-Delegation in dieser Angelegenheit in die Zentrale des Fußball-Verbandes fahren.

Anschluss verloren

Gugelfuß und sein Vorstandskollege Thomas Oelmayer haben im Vergleich zu umliegenden Vereinen wie dem 1. FC Heidenheim oder dem FC Augsburg in vielen Bereichen Nachholbedarf ausgemacht. „Wir haben in den letzten 20 Jahren den Anschluss verloren“, weiß Gugelfuß. Um diesen Rückstand wieder zu verkürzen, planen die Vereinsleitung und der Aufsichtsrat, die Lizenspielerabteilung aus dem Verein auszugliedern und sie in eine Kapitalgesellschaft zu überführen. Genauer gesagt in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). „Wir stehen jetzt an einer wichtigen Schwelle und müssen einen weiteren Schritt in Richtung Professionalisierung gehen. 51 Prozent der Anteile bleiben entsprechend der 50+1-Regel beim Verein. Der Rest der Anteile soll an Kapitalgeber verkauft werden“, so Oelmayer.

Das Konzept soll den 950 Mitgliedern bei der Jahresversammlung am 5. März im Kornhaus vorgestellt werden. Die Mitglieder müssen beschließen, ob die Pläne weiterverfolgt werden sollen. Die knapp 230 Sponsoren – demnächst soll ein zusätzlicher Hauptsponsor hinzukommen – bekämen, sollten sie sich zu einer Beteiligung entschließen, mehr Mitsprachemöglichkeiten. Zudem wäre im Falle einer Insolvenz die im Verein bleibende Jugendabteilung nicht betroffen.

Von einer erneuten finanziellen Pleite kann keine Rede können „Wir haben erreicht, weswegen wir vor dreieinhalb Jahren angetreten sind, und haben Vertrauen zurückgewonnen“, sagt Finanzvorstand Roland Häußler, unter dessen Regie zuletzt ein Überschuss von 150 000 Euro erwirtschaftet wurde. Nun gibt er sein Amt aus privaten Gründen ab. Der Aufsichtsrat hat bereits einen Nachfolger bestellt. Der Diplomkaufmann Alexander Schöllhorn, Vorstand Finanzen beim Laupheimer Pistenbullyhersteller Kässbohrer, übernimmt mit sofortiger Wirkung den Finanzpart. Seit dem vergangenen Jahr war der 51-jährige Söflinger im Verwaltungsrat der Spatzen tätig und kennt die Verhältnisse im Verein. „Es ist wichtig, dass Ulm künftig im bezahlten Fußball vertreten ist“, sagt Schöllhorn, der mit Gugelfuß und Oelmayer eng zusammenarbeiten möchte.