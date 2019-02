SSV Ulm 1846 Fußball Spatzen mit 0:3-Pleite in Offenbach

Offenbach/Ulm / Gerold Knehr

Auswärtsniederlage für den SSV Ulm 1846 Fußball: Mit einer 0:3 Niederlage kehren die Spatzen aus Offenbach zurück.

Den Jahresauftakt hatten sich die Fußballer des SSV Ulm 1846 ganz anders vorgestellt. Voller Selbstvertrauen und Zuversicht waren sie an den Bieberer Berg gefahren. Und kehrten mit einer deftigen 0:3-Niederlage im Gepäck wieder an die Donau zurück. In der Tabelle fielen die Spatzen auf Platz sieben zurück.

0:3 – das klingt heftig. Doch so klar wie das Resultat waren die Kräfteverhältnisse auf dem Platz nicht. Die Spatzen waren von Anfang an präsent, pressten den Gegner und zwangen ihn zu Fehlern. Und wussten am Ende nicht so recht, warum sie eigentlich verloren hatten.

Die Offenbacher agierten ähnlich wie die Ulmer. So entwickelte sich eine vom Kampf geprägte, intensive Begegnung, der die spielerischen Höhepunkte fehlten. Und: lange Zeit gab es auch keine einzige hochkarätige Chance. Auf beiden Seiten. Es war ein typisches 0:0-Spiel.

Ulmer Trainer überrascht

Trainer Holger Bachthaler hatte gleich mit mehreren Personalien überrascht. Die dickste Überraschung Christian Ortag im Tor. Nach seiner Schulteroperation im Dezember war die etatmäßige Nummer eins bei keinem einzigen Vorbereitungsspiel dabei. „Er hat in den letzten eineinhalb Wochen im Training einen sicheren Eindruck gemacht“, begründete Co-Trainer Herbert Sailer die überraschende Entscheidung, in die auch Torhüter-Trainer Holger Betz involviert war. In der ersten Halbzeit hatte Ortag so gut wie nichts zu tun, ehe es über ihn hereinbrach. Nach einem Defensivfehler musste er in der 52. Minute den allein auf ihn zustürmenden Ko Sawada passieren lassen. Der traf ins leere Tor.

Kampfbetontes Spiel

Die Spatzen reagierten. Stürmer Vitalij Lux, der ebenfalls überraschend 62 Minuten lang auf der Ersatzbank Platz nehmen musste, weil sich Bachtaler für ein 4-2-3-1-System mit David Braig als Stürmer entschieden hatte, kam als zweiter Angreifer. Kurz danach folgte mit Ardian Morina ein weiterer Offensivmann. Er löste Vinko Sapina ab, dem dieses kampfbetonte Spiel nicht so behagte.

Schon zur Halbzeit hatte Bachthaler Luigi Campagna auswechseln müssen. Der emotionale defensive Mittelfeldspieler hatte schon früh eine gelbe Karte erhalten und lief gegen Ende der ersten Halbzeit heiß. Es schien nur noch die Frage, ob Trainer Bachtaler oder Schiedsrichter Marcel Gasteier ihn vom Platz schickte. Der Ulmer Coach war schneller.

Bis zur 81. Minute agierten die Ulmer aufopferungsvoll, bis dann vor 5561 Zuschauern innerhalb von drei Minuten die Entscheidung zugunsten der Gastgeber durch zwei Einwechselspieler fiel. Varol Akgoez (81.) und Kevin Ikpide (84.) machten den Sack zu und schickten die konsternierten Ulmer mit einer derben, viel zu hoch ausgefallenen Niederlage nach Hause.

