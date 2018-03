Fußball Spatzen-Kapitän bleibt an Bord

Ulm / Winfried Vogler

Haken drunter! Florian Krebs hat seinen Vertrag beim SSV Ulm 1846 Fußball verlängert. Der Kapitän, dessen Arbeitspapiere noch bis zum Sommer des Jahres Gültigkeit hatten, unterschrieb bis 2020. „Ich will mithelfen, den Verein wieder in den Profibereich zu bringen. Das ist ein harter und schwieriger Weg. Aber er ist machbar“, kommentierte der 29-Jährige seinen Entschluss. Für den Sportlichen Leiter Lutz Siebrecht, der Krebs als echte Identitätsfigur und absoluten Führungsspieler sieht, ist dies „eine ganz wichtige Personalie und ein positives Signal.“

Ob der Abwehrmann heute (14 Uhr) im Heimspiel gegen die Bundesligareserve des 1. FSV Mainz 05 auf dem Platz stehen wird, ist wegen Adduktorenbeschwerden fraglich. Offensivmann Steffen Kienle fällt nach seiner fünften Gelben Karte definitiv aus. Einsatzfähig ist aber Alper Bagceci, der wegen einer Brustverletzung beim 2:2 gegen die Stuttgarter Kickers ausgewechselt wurde.

Das Dutzend vollgemacht

Trotz zweimaliger Führung kamen die Ulmer über das zwölfte Unentschieden in der laufenden Saison nicht hinaus. Wenn das so weiter geht, sind die Spatzen heißer Anwärter auf einen fiesen Titel, den des Remis-Königs. Andererseits hat die Mannschaft von Trainer Tobias Flitsch auch 19 Partien von bisher 28 nicht verloren und 33 Punkte erzielt. Aber noch lange nicht den Sprung aus der Gefahrenzone geschafft. Ein großer Schritt soll heute mit einem Drei-Punkte-Erfolg gemacht werden.

„Wenn es noch die Zwei-Punkte-Regel geben würde?“, fragte Trainer Flitsch nach der Partie im Gazi-Stadion in die Runde. „Da war man mit einem Remis zufrieden. Heute ärgerst du dich über den Punkt, weil du den Dreier nicht erreicht hast.“ Würde noch die alte Zählweise gelten, fiele die Tabelle nur marginal anders aus. fallen würde. Der SSV 46 wäre zwei Plätze besser platziert. Die Drei-Punkte-Regel gehört längst zum Fußball wie der Ball und das Tor. In selbiges haben die Spatzen im Verlauf der bisherigen Runde nur vier Mal nicht getroffen. Die erfolgreichsten Torschützen: Ardian Morina (7), David Braig, Thomas Rathgeber (je 6) sowie Alper Bagceci (5).

Die Mainzer U 23 hat in den zurückliegenden acht Spielen nur einen Sieg erzielt. Der letzte Erfolg in der Fremde gelang Anfang November. Eine Abmeldung der zweiten Mannschaft wie beim SSV 46 ist für die Nullfünfer bei allen Gedankenspielen keine Option, versichert U-23-Koordinator Manfred Lorenz. Der 30-jährige Karl-Heinz Lappe ist mit 21 Treffern Regionalliga-Torschützenkönig. „Einen Stürmer mit wenigstens zehn Toren wünsche ich mir auch“, schmunzelt Flitsch mit Blick auf den Mainzer Torjäger, „ihn müssen wir in den Griff bekommen.“ In Stuttgart ließ Flitsch freilich seine erfolgreichen Stürmer Braig und Rathgeber zunächst auf der Bank. Ob heute beide mal wieder gemeinsam von Beginn an ran dürfen? Wohl kaum…