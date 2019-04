Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Klarer Sieg für den SSV Ulm 1846 Fußball: Bei der TSG Hoffenheim II fuhren die Spatzen einen ungefährdeten 4:0-Sieg ein.

Bereits in der ersten Halbzeit führten die Gäste mit 2:0. Vinko Sapina traf in der 21. Minuten sein erstes Saisontor und sorgte so für die frühe Führung. Kurz vor Ende der ersten Hälfte erhöhte Felix Higl auf 2:0 (41. Minute).

Auch in den zweiten 45 Minuten ließen die Spatzen nicht locker. Die Folge war das 3:0 durch Ardian Morina in der 71. Minute und der Schuss von Marcel Schmidts zum verdienten Sieg (77. Minute).

Alle Höhepunkte der Partie zum Nachlesen im Liveticker:

