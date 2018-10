Fußball Spatzen gegen Düsseldorf mit Liqui Moly auf der Brust

Ulm / Gerold Knehr

Gegen 428 Mannschaften sind der SSV Ulm 1846 Fußball und seine Vorgängervereine seit dem Jahr 1902 angetreten – weiter reicht die Chronik nicht zurück. In dieser Woche kommen gleich zwei neue Kontrahenten hinzu. Mit dem Landesligisten TV Oeffingen, am Mittwoch (14 Uhr) im WFV-Pokal-Achtelfinale Gastgeber der Spatzen, und dem SC Hessen Dreieich, der am Samstag (14 Uhr) die Ulmer zum Regionalliga-Punktspiel erwartet, hatten es die Spatzen und ihre Ahnen noch nie zu tun. Zwei Premieren also binnen vier Tagen.

„Das Ziel ist ganz klar. Wir müssen sie schlagen und ins Viertelfinale einziehen“, redet Holger Bachthaler vor dem Auftritt in Oeffingen, einem Stadtteil von Fellbach nordöstlich von Stuttgart, erst gar nicht um den heißen Brei herum. Dabei hat der Ulmer Trainer durchaus Respekt vor dem Landesligisten (Staffel 1), der gut in die Saison gestartet ist, zuletzt allerdings zwei Heimniederlagen einstecken musste. Trotz des großen Kaders will Bachthaler sein Team nicht allzu wild durchwechseln.

Liqui Moly wieder auf der Brust

Die wichtigste Personalie: Vinko Sapina soll erstmals seit seinem Kreuzbandriss am 31. Oktober 2017 in Koblenz wieder in der Mannschaft stehen – ob von Beginn an oder als Einwechselspieler, behält sich der Ulmer Coach noch vor. Auch Michael Schindele (muskuläre Probleme) ist erstmals wieder dabei, verletzungsbedingt fehlen werden hingegen weiterhin David Braig und Alper Bagceci.

Vier Siege ist der SSV 46 noch von einer erneuten DFB-Pokalteilnahme entfernt. Dass die sich lohnt, zeigt sich ein weiteres Mal. Auch in der zweiten Runde am 30. Oktober (18.30 Uhr) gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf werden die Ulmer mit Liqui Moly auf der Trikotbrust antreten. Wie beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt verzichten die Stadtwerke Ulm, im Liga-Alltag Hauptsponsor der Spatzen, auf ihre Trikot-Werbefläche und ermöglichen dem Verein so Mehreinnahmen. Stattdessen gestalten die Stadtwerke regionale Werbemaßnahmen. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit beiden Partnern und versprechen uns erneut eine Win-Win-Win-Situation“, so Andreas Müller, Marketingleiter beim SSV 1846 Fußball.